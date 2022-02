VTM-reeks over de kasteelmoord mag wél worden uitgezonden, oordeelt rechter

De reeks "De kasteelmoord" mag vanaf maandag toch worden uitgezonden op VTM. Dat heeft de kortgedingrechter in Antwerpen beslist. Eerder was een voorlopig uitzendverbod uitgesproken, omdat de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht, de weduwe van de vermoorde Stijn Saelens een eenzijdig verzoekschrift had ingediend. Maar dat voorlopige uitzendverbod is niet te verantwoorden, vindt de rechter.