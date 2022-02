Rioleringswerken lopen maand vertraging op door vandalisme en diefstal: "Zoveel pech op één werf nog nooit meegemaakt"

Aan het kruispunt van de Bosstraat met de Monnikenhofstraat in Berendrecht zijn half november vorig jaar rioleringswerken gestart. Die zouden intussen afgerond moeten zijn, maar ze hebben vier weken vertraging opgelopen. De werf werd verschillende keren het slachtoffer van vandalisme en diefstal.

"De bemalingspompen die we gebruiken om het grondwater tijdelijk te verlagen om de rioleringsbuizen te kunnen aankoppelen, zijn al drie keer stilgevallen of uitgeschakeld", vertelt Jeroen Struyf van Aquafin, dat de werken uitvoert. "We hebben de bewoners in de buurt gevraagd om de pompen zeker ook 's nachts te laten aanstaan, omdat in sommige gevallen een buurtbewoner de pompen uitschakelt. Maar hier hebben we er geen idee van wie het heeft gedaan."