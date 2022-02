Controversiële Amerikaanse advocaat Rudy Giuliani ontmaskerd in "The masked singer", 2 juryleden stappen op

Volgens Chloe Melas, entertainmentverslaggever voor CNN, willen de makers van de show vooral shockeren. "Ze willen dat mensen over de show praten. Maar dit is een polariserende, controversiële figuur. Veel mensen zijn hierdoor van streek. Misschien is er een reden waarom hij in de eerste aflevering ontmaskerd wordt en de twee juryleden weglopen. Misschien is dit bewust zo gedaan."

"Anderzijds, Robin Thicke en Ken Jeong reageerden gedegouteerd op de deelname van Giuiliani en ze liepen weg. Ze hielden zich niet in. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit in beeld zal worden gebracht en hoeveel drama er van zal gemaakt worden in de show."