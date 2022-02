Patroonheilige Sint-Veroon uit Lembeek die van Druivelaar verdween, maakt rentree op scheurkalender

"Onlangs was het 31 januari, de feestdag van de patroonheilige. We scheurden 's ochtends het blaadje af, maar we zagen dat Veronius niet vermeld stond", doet Marc zijn verhaal. Hij nam contact op met de uitgever van De Druivelaar en kreeg kort nadien antwoord.

"Ze legden uit dat ze een paar jaar geleden kuis gehouden hebben. De onbekendere heiligen hebben ze toen weggehaald. Na mijn mailtje hebben ze de nodige research gedaan en beslist om Sint-Veroon vanaf de volgende editie opnieuw toe te voegen", aldus Marc op Radio 2 Vlaams-Brabant.