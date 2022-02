Opvallende kandidaat in "The Masked Singer": Edelhert ontmaskerd als buitenlandse deelnemer

"The Masked Singer" vist in het tweede seizoen in ons land opnieuw in de grote Songfestivalvijver. De winnares van vorig jaar - het personage Koningin - bleek niemand minder dan Sandra Kim te zijn, tot op heden onze enige Belgische Songfestivalwinnares.

De Ierse Songfestivallegende Johnny Logan is dit jaar op zijn beurt in het pak van Edelhert gekropen. Hij is de eerste buitenlandse kandidaat van buiten de Benelux wiens masker afvalt in de wedstrijd. Vorig jaar schopte Nederlands zanger en acteur Gio Kemper het tot de finale, als Duiker.

Logan bleef vrij lang onder de radar van het speurderspanel en de kijkers. Pas in de vierde aflevering vanavond viel zijn naam voor het eerst, bij panellid Karen Damen. Het personage Edelhert werd vooral gelinkt aan Helmut Lotti. In "The Masked Singer" leidde Logan het publiek om de tuin door recente popnummers te zingen, van Adele, Justin Bieber, Rihanna en Lady Gaga.

Tijdens het programma kreeg Logan de jurycommentaren vertaald te horen via een oortje, zo blijkt. Zo kon hij als personage Edelhert spontaan reageren op wat er gezegd wordt. Uit de tips die doorheen de afleveringen werden gegeven, bleek onder meer dat Logan de oudste deelnemer is dit jaar, en dat hij internationaal actief is. Feiten die niet meteen aan hem werden gelinkt.