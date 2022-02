Schilderij uit 1520 dat jarenlang in flat op bed lag, verkocht voor 2,8 miljoen euro op veiling in Frankrijk

Het schilderij in kwestie toont een engel en is al generaties doorgegeven binnen de familie van de eigenaars die het te koop aanboden. Zelf hadden ze het omgedoopt tot "De beschermengel van de familie". Ze wist wel dat het doek waardevol was, maar besefte niet dat het om zo'n uitzonderlijk stuk ging, aldus veilinghuis Artpaugée. Het werk is uiteindelijk in de zomer van 2021 geschat in het kader van een inventaris die werd opgesteld voor een verzekeringsmaatschappij.

Verwacht werd dat het schilderij 600.000 tot 800.000 euro zou opleveren, maar dat bleek dus veel meer te zijn.

Het schilderij zou deel uitmaken van een retabel, samen met een tweede doek met een engel dat onlangs is aangekocht door het Louvre in Abu Dhabi. "We weten niet waar het centrale schilderij zich bevindt", klonk het nog bij het veilinghuis. Of het museum van Abu Dhabi ook het tweede schilderij gekocht heeft, wil het veilinghuis niet zeggen.

Het eerste spoor van het schilderij in Frankrijk dateert van 1816, toen de twee schilderijen van de engelen werden gescheiden. Bernhard Strigel was de portretschilder van keizer Maximiliaan I.