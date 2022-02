Minder aanstootgevende tweets dankzij experiment Twitter? App vraagt twee keer na te denken vooraleer te posten

De Amerikaanse universiteit Yale deed in opdracht van Twitter een onderzoek om na te gaan of zo'n functie zou helpen om het aantal aanstootgevende berichten te verminderen. Zes weken lang (februari-april 2021) kregen 219.052 gebruikers de kans om hun (aanstootgevende) antwoorden op andermans tweets toch niet te posten of aan te passen. Tweets achteraf bewerken en aanpassen kan niet, dus wanneer iemand spijt had van een tweet of antwoord op een tweet, was de enige optie om de reactie of de tweet te verwijderen.

Een intern algoritme ging na of een antwoord op een tweet ongepast was. Indien dit zo was, kreeg de gebruiker een scherm waarop ze gevraagd werden of ze dit zeker wilden antwoorden.