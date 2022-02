UGent laat klachten rond grensoverschrijdend vanaf nu door één verantwoordelijke opvolgen

De voorbije dagen was ophef ontstaan over een studente aan de UGent die bijna anderhalf jaar in het ongewisse werd gelaten nadat ze klacht indiende over een doctoraatsstudent die haar had gefotografeerd tijdens een examen. Hij benaderde haar op sociale media en er volgde een gesprek over het lekken van examenvragen voor een - mogelijk seksuele - tegenprestatie.