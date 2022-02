Uitbaters assistentiewoningen, waar gisteren 17 zorgbehoevende ouderen werden geëvacueerd, zijn opgepakt

Gisteren viel de politie binnen in twee instellingen in Geraardsbergen. Er werd vastgesteld dat er ouderen verbleven die niet zelfredzaam waren. Gezien de uitbaters hiervoor geen vergunning hadden, werden 17 ouderen overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. De uitbaters werden door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen opgepakt voor verhoor en worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde.