Verbouwingswerken school in Houthalen uitgesteld door hoge energiefactuur

Hermans hoopt op een tegemoetkoming van de overheid. "We zagen onze energiefactuur stijgen van 18.000 euro in 2020 naar 24.000 euro in 2021." En ze zijn niet alleen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft berekend dat alle katholieke scholen samen maar liefst een stijging van 45 miljoen euro zagen in de afgelopen 2 jaar.