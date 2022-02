Vijfde medewerker van Britse premier Boris Johnson stapt op in nasleep van "Partygate"-rapport

Elena Narozanski werkte als beleidsmedewerker voor de Britse premier. Haar ontslag volgt een dag nadat haar leidinggevende Munira Mirza opstapt. Narozanski is nu al de vijfde medewerker in 24 uur tijd die 10 Downing Street vaarwel zegt. Narozanski's ontslag komt in de nasleep van de beschuldigingen aan het adres van Boris Johnson over verschillende lockdownfeestjes in en rond de ambtswoning van de premier.