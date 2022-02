Vlaamse regering wil voor 1,2 miljard snoeien in groenestroomcertificaten, "We gaan centen halen waar ze te vinden zijn"

De Vlaamse regering is van plan om voor 1,2 miljard euro te snoeien in de groenestroomcertificaten. Dat hebben Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aangekondigd. Door in te grijpen in de overheidssubsidies via de staatssteunregels wil Demir een belangrijk bedrag uit de energiefactuur van de consument halen.