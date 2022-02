Interne staatshervorming deelt Vlaanderen in 15 regio's op, Limburg blijft een en ondeelbaar

Vandaag heeft de Vlaamse regering definitief gekozen voor 15 referentieregio's. Vorig jaar klonk het nog dat Limburg in drie regio's zou worden opgedeeld, maar de Vlaamse regering is daarop nu teruggekomen.

"De regio’s zijn geen extra bestuurslaag", zegt Somers. "Het gaat hier niet om het organiseren van nieuwe verkiezingen of extra structuren. Integendeel, de regio’s laten bestaande structuren samenvallen en snoeien in de meer dan 2.200 bestaande samenwerkingsverbanden. We pakken de bestuurlijke versnippering aan. Aangezien lokale besturen vaker gaan samenwerken met dezelfde gemeenten, kan men drastisch vereenvoudigen in het aantal structuren."

Somers heeft het over een historisch akkoord. "Het eerste voorstel voor een regiokaart dateert al van tijdens de onderhandelingen over het Egmontpact, in de jaren 70. Men spreekt hier al 50 jaar over. "