Voka Limburg wil af van verplicht telewerken: "Vergeten in coronabarometer"

Dankzij telewerk konden veel bedrijven toch blijven draaien in de coronacrisis. Maar werkgeversorganisatie Voka Limburg vindt dat de tijd intussen rijp is voor versoepelingen, zeker nu de piek van de omikrongolf voorbij is. "We zien dat iedereen het heeft over een normale lente en een normale zomer, maar in de coronabarometer is het telewerk niet opgenomen", vertelt Kris Claes van Voka Limburg. "Terwijl alle andere versoepelingen daar wel in staan. We zien toch op de werkvloer dat er grote nood is aan het aanwezig kunnen zijn."