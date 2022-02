Huis op historische begijnhofsite zwaar beschadigd na stevige brand

De bewoner, een man van 71 jaar oud, is opgevangen door vrienden. Hij is niet gewond geraakt. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk is er iets op het kookvuur blijven staan.

"Het pand is volledig uitgebrand", zegt Peter Houtmeyers van de brandweerzone Taxandria. "Via het dak is de brand ook doorgekropen naar het huis ernaast." De schade is erg groot. Het ene huis is onbewoonbaar verklaard, het tweede pand heeft schade aan het dak.

Het begijnhof van Turnhout is een van de Vlaamse begijnhoven die in 1998 opgenomen werden op de werelderfgoedlijst van Unesco.