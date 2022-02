Zelzate supportert voor snowboardster Evy Poppe op de Winterspelen in Peking: "Had nooit zoveel steun verwacht"

De piepjonge Evy Poppe is de eerste die ons land vertegenwoordigt op de Olympische Winterspelen in Peking. En haar thuisgemeente Zelzate supportert duidelijk mee: "Ik had zoveel steun niet verwacht, maar het is superleuk", zegt Kenneth Poppe, de vader van Evy. "Ze is wat grotere wedstrijden gewoon, maar dit is echt het allergrootste. Iedereen leeft echt mee, het is heel mooi om te zien. Zelfs mensen die we niet kennen spreken ons aan."

"Onder die druk blijft ze rustig", verzekert haar papa. "Ik hoor haar elke dag als ze wat tijd vindt. Ik denk dat de spanning wel zal stijgen als de nacht zal komen en dat is niet alleen bij haar", lacht haar vader. "Wij hopen dat ze altijd haar best doet, maar we willen vooral geen druk leggen want dat is alleen maar nefast."