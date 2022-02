Ziekenhuishervorming bedreigt 5 West-Vlaamse materniteiten

Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), heeft een plan klaar om de ziekenhuizen te hervormen. Een van de voorstellen is om de materniteiten met minder dan 557 bevallingen per jaar te sluiten. Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt haalt dat aantal bevallingen niet en is dus met sluiting bedreigd. Maar de voltallige gemeenteraad van Tielt vraagt om de kraamafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis toch open te houden.

Het was CD&V-gemeenteraadslid Christophe Capoen uit Tielt die het initiatief nam om een motie goed te keuren. "Wat mij heel erg aan die sluiting zou storen, is dat een bevalling, in mijn ogen toch, echt wel een basiszorg is. Dat is iets waar heel veel jonge gezinnen mee geconfronteerd worden. Soms meermaals in hun leven. Dat is geen zorg die ver van huis kan. Een bevalling is ook een familiaal gebeuren, met bezoek. De relatie met de omgeving is in onze ogen toch wel heel belangrijk.