21 kinderen krijgen verkeerd vaccin in vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas

Op woensdag 2 februari tussen 14.44 en 15.44 uur kregen in het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas 21 kinderen in 2 verschillende lijnen een halve dosis van het vaccin van Moderna in plaats van de voorziene dosis van Pfizer.

Het zou gaan om een menselijke vergissing. De verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum hebben meteen het nodige gedaan om de betrokken ouders te informeren over deze situatie. “Intussen hebben we van 19 van de 21 kinderen de ouders kunnen bereiken”, klinkt het. “We doen het nodige om ook de ouders die we nog niet konden contacteren op de hoogte te brengen.”