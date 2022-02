Agentschap Zorg en Gezondheid krijgt klachten over duurste woonzorgcentrum van Limburg

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de afgelopen twee weken zes klachten ontvangen over het duurste rusthuis van Limburg, woonzorgcentrum "Het Dorp" in Helchteren. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Familieleden beweren dat er te weinig personeel zou zijn en dat ze door de gebrekkige zorg soms bewoners zelf moeten verschonen, of moeten helpen met eten uitdelen. Het is opvallend dat er nu klachten komen omdat in er in januari nog een inspectiebezoek was.