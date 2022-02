Amerikaans oud-vicepresident Pence: "Trump was fout. Ik had het recht niet om de verkiezingsuitslag te veranderen"

Intussen heeft de Republikeinse Partij haar steun opgezegd in de twee enige partijleden in de parlementaire onderzoekscommissie naar de rellen van 6 januari. Op een bijeenkomst in Salt Lake City stemde een grote meerderheid van het Repubikeinse Nationale Comité om hun steun aan de twee partijgenoten op te zeggen omdat ze onterecht "gewone burgers zouden helpen vervolgen die gewettigde politieke uitspraken hebben gedaan".

Zelf bekritiseren Liz Cheney en Adam Kinzinger de zet van hun partijgenoten als onverbloemde steun aan Donald Trump. Ze noemen hen gijzelaars van de man die heeft toegegeven dat hij de uitslag naar zijn hand wou zetten en de beklaagden zou willen vergeven." Ook binnen de Republikeinse Partij kregen de twee steun. Senator Mitt Romney was snoeihard in een tweet: "Een partij die gewetensvolle mensen censureert die de waarheid zoeken, is beschamend."