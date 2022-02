BEKIJK - Nederlandse leger komt in ons land trainen met Apache-gevechtshelikopters

Voor het eerst zijn Nederlandse Apache-gevechtshelikopters in ons land komen oefenen. De vier toestellen oefenden zo'n twee weken lang in de Ardennen. Het gaat om helikopters die Nederland al in Afghanistan en Mali heeft ingezet. De Nederlandse luchtmacht laat weten dat ze meer wil trainen op Belgisch grondgebied omdat het terrein hier in de Ardennen een stuk uitdagender is dan het vlakke Nederlandse landschap. Onze defensiespecialist Jens Franssen mocht exclusief mee een oefening volgen.