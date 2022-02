Brand in Ransart eist zware tol

Het vuur in de rijwoning in Ransart, nabij Charleroi, brak rond half 7 gisteravond uit. De brandweer had na aankomst het vuur redelijk snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de balans dramatisch was. Twee kinderen van 6 en 11 werden van op de eerste verdieping uit de woning gehaald en kritieke toestand naar het ziekenhuis van Loverval gebracht. Het parket in Charleroi maakte later op de avond bekend dat één van de kinderen ondertussen overleden is, en het andere hersendood is verklaard.

Ook de ouders van beide kinderen en een ander familielid werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zij verkeerden niet in levensgevaar. Ze waren wel in shock. Wat de brand in Ransart veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een branddeskundige aangesteld.