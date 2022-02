Brussel neemt afscheid van oud-burgemeester Freddy Thielemans: "Einde van een tijdperk"

"Het was mijn broer, mijn vriend, we hebben veel samengewerkt en samen veel gerealiseerd. Ik zag hem nog bijna wekelijks", zegt Roland Vanreusel, de vroegere hoofdcommissaris. Ook een delegatie van de 'buumdrugers' was op de uitvaart aanwezig: "Hij was voor ons meer een vriend dan een burgemeester, hij was ook nen buumdruger, bij hem konden we altijd terecht als er een probleem was, dat lostte hij meteen op. Het is een groot verlies voor de folklore en voor Brussel. Het zal de echte Brusselse burgemeester geweest zijn die we nog ooit zullen kennen."

