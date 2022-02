KMI waarschuwt voor hevige regen en wind morgen, vooral in provincie Luik kan veel neerslag vallen

De hoeveelheid neerslag zou in alle provincies, behalve in West-Vlaanderen de kaap van 25 liter per vierkante meter overschrijden. In de provincies Antwerpen, Limburg, Namen en Luxemburg kan dat oplopen tot 40 liter per vierkante meter. In de provincie Luik wordt het meeste neerslag verwacht, tot 60 liter per vierkante meter, en plaatselijk in Hoog-België kan dat zelfs nog meer worden.