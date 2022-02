Ook in Westhoek wordt darts een hype: “Ik moet mijn shop al na 3 weken verhuizen naar grotere locatie”

Tussen de vele rekken papier, balpennen en inktpatronen liggen er nu plots dartborden en pijltjes in Copy Print Deleye. Het nieuwe initiatief komt van Diederick Durnez, de zoon van de uitbaters. Hij begon met zijn bescheiden “Didi’s dartshop” in een hoek van het copycenter. Hij mikte bewust op het brede publiek met goedkoop materiaal. Een schot in de roos, want de jongeman wordt overstelpt door een massa klanten. “Ik verhuis straks naar een nieuwe ruime locatie bij de Grote Markt van Ieper.”

“Al vanaf mijn vierde raakte ik gepassioneerd door darts, dankzij mijn pépé André, lang voor de sport bij ons een hype werd”, vertelt hij. “Samen keken we vaak naar de toppers van toen op de BBC en we speelden geregeld in de garage met heel goedkope pijltjes, die niet meer te vergelijken zijn met het materiaal van nu.” 11 jaar na het overlijden van zijn grootvader maakt Durnez nu zijn droom waar. Met Didi’s Dartshop streeft hij de goedkoopste prijzen na. “Noem ons gerust de Colruyt van de vogelpiks. Ik vergelijk voortdurend onze prijzen met andere winkels en websites, en pas aan indien nodig. Ook klanten mogen goedkopere prijzen altijd melden. We bieden pijltjes aan van verschillende merken vanaf 4 euro. Darts was een volkssport en moet dat blijven. Pas op, er zit ook kwaliteit in ons aanbod, waaronder pijltjes van het merk van de bekende Belgische darter Dimitri Van den Bergh.”