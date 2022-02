Eerste extra Amerikaanse troepen zijn aangekomen in Duitsland, anderen gaan naar Polen en Roemenië

In totaal zouden er 300 Amerikaanse militairen een hoofdkwartier opzetten in een Amerikaanse basis in Wiesbaden, waar VS-troepen al langer thuis zijn. Dat hoofdkwartier zou dan de coördinatie verzorgen voor de 1.700 soldaten van de elite-eenheid 82e Luchtlandingsdivisie die president Biden wil stationeren in Polen. Die laatste troepen zijn intussen met transportvliegtuigen onderweg vanuit Fort Bragg in North Carolina.