Eerste trouwbeurs van dit jaar opent de deuren: "Verplichting om iedereen uit te nodigen is door pandemie weggevallen"

Dit weekend organiseert Het Bruidsparadijs in Merksem de eerste trouwbeurs van 2022. Het is tevens de eerste beurs in de sector sinds het begin van de pandemie. Die zorgde voor heel veel onzekerheid. Bruidsparen moesten keer op keer hun mooiste dag uitstellen. Deze beurs is echter het kantelpunt volgens Geerardyn: "Dit is het startschot voor een opbloei in de sector. We voelen dat verloofde koppels op zoek zijn naar info en inspiratie. Dat zagen we ook aan de vele mails met vragen die we binnenkregen. We verwachten tussen 500 en 1.000 bezoekers."