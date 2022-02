Ex-militair uit Aalst stapt 2.300 kilometer in 100 dagen voor Kom op Tegen Kanker

De Dodentocht, een wandeling van 100 kilometer in Bornem, kon hij al tweemaal op zijn conto schrijven, met enkel de tweede editie blaren op zijn tenen. Dat was toen nog zonder rugzak van 12,5 kilogram, die hij nu wel zal nodig hebben. "Tot in Reims probeer ik mijn slaapplaatsen zo veel mogelijk op voorhand vast te leggen", zegt hij. "Zo slaap ik eens in een hostel, in een parochiezaal en in een bed & breakfast speciaal voor pelgrims."

Zo moet hij geen tent meenemen in zijn zak, enkel het hoogstnoodzakelijke: "voldoende water, een paar t-shirts, 2 broeken en 3 onderbroeken meenemen. Ik poets dat met Aleppo-zeep, waarmee je ook je lichaam kan wassen."