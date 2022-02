Expo “LetterPret” transformeert Villa Verbeelding in kleurrijk letterparadijs

“In LetterPret laten we bezoekers met een andere bril naar letters en alfabetten kijken en wat illustratoren daarmee doen”, legt Marijke Rekkers uit. “Charlotte Dematons verkocht al 150.000 exemplaren van haar populaire boek Alfabet, waarin 3.000 woorden verstopt zitten zonder echte letters te gebruiken. In de tentoonstelling ontdek je haar originele illustraties."

"Zo is de P van panda die panfluit speelt onder een paraplu terwijl python piekert op een plank en luistert naar de poema op de piano. En is de F van fret die frunnikt aan een fiets naast filmende forellen bij een fontein van frieten. Een plezierige zoektocht verzekerd, al is het een uitdaging om alle woorden te vinden.”