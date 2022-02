Gebouw met 46 bewoners ontruimd in Elsene

Het gebouw in de Kroonlaan werd ontruimd uit veiligheidsoverwegingen, laat de politie weten. Zo was er onder meer sprake van brandgevaar. “Het is een appartementsgebouw met verschillende units, maar het is nog niet duidelijk of het om een kraakpand gaat”, aldus de woordvoerder van de politie.

In het gebouw waren 46 personen aanwezig, 10 families met kinderen en 5 alleenstaanden. “Ze werden tijdelijk ondergebracht in een hotel, maar daar kunnen ze niet blijven. We zoeken nu naar een oplossing op langere termijn.” Ook de afkomst van de personen is voorlopig niet duidelijk.