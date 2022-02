Geluidsschermen aan op- en afrittencomplex E40 Aalter worden geplaatst: let op voor omleidingen

De Steenweg op Deinze (N409) ter hoogte van de brug is tot en met maandagochtend 5 uur afgesloten. Langs de E40 bij Aalter komen er geluidsschermen over 5,5 kilometer. Dit en komend weekend plaatst een aannemer de schermen aan het viaduct dat de afrit Aalter met de Knokkebaan verbindt, waardoor het verkeer een omleiding moet volgen. "Fietsers zullen wel nog onder het viaduct door kunnen. Om die doorgang veilig te laten verlopen, wordt een container geplaatst waar ze kunnen doorfietsen", zegt schepen van Openbare Werken Patrick Hoste (CD&V).

Vanuit de Steenweg op Deinze of de Tieltsesteenweg met bestemming Lostraat, moet je omrijden via de Knokkebaan N44, de Brouwerijstraat, Markt en Lostraat. Vanuit het centrum van Aalter richting de Steenweg op Deinze en Lotenhulle, moet je omrijden via de Kouter, Europalaan, de Knokkebaan N44 , dan over de rotonde Tieltsesteenweg en de rotonde Steenweg op Deinze.

Ook volgend weekend wordt het stuk afgesloten van vrijdag 11 februari vanaf 21 uur tot uiterlijk maandag 14 februari om 5 uur. Tegen midden april moeten alle geluidsschermen geplaatst zijn.