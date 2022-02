Grond zoekt boer: sterrenchef Bart De Pooter wil zelf groenten en fruit telen in voedselbos in Reet

De oogst van de plaatselijke producten zal worden verkocht maar ook gebruikt in de keukens van Plant|n, Wild|n, Pastorale en op Tomorrowland waarmee Bart ook samenwerkt. Het idee is tijdens de coronacrisis ontstaan, zegt Bart. “Ik leefde in een sneltreinvaart maar de pandemie riep dat helse tempo een halt toe. Ik had dus ruim de tijd om te brainstormen. In de buurt van mijn woning heb ik heel wat land waar ik zelf wat fruit, groenten en kruiden kweek. Die gebruik ik ook in mijn restaurants."