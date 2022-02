IJsland: vermist vliegtuigje teruggevonden met twee inwoners van België aan boord, vermoedelijk geen overlevenden

Twee uur later zou het vliegtuig opnieuw landen in Reykjavik, maar dat is dus niet gebeurd. Er zaten vier mensen aan boord, een IJslandse piloot en drie toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken zijn twee van hen mensen die in ons land wonen, maar die niet de Belgische nationaliteit hebben.

Er werd een grote zoekactie georganiseerd waarbij helikopters van de kustwacht, kleine privévliegtuigen en ongeveer 800 reddingswerkers werden ingezet. Het vliegtuigje kon vrijdag om 23 uur plaatselijke tijd gelokaliseerd worden op de bodem van een meer. Vermoedelijk zijn er geen overlevenden.



"De Kustwacht wil iedereen bedanken die betrokken is geweest bij deze uitgebreide zoektocht in veeleisende omstandigheden", klinkt het in een mededeling. De autoriteiten voeren nog onderzoek naar de oorzaak en de omstandigheden van de crash.