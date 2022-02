Jeugdverenigingen van Lummen starten petitie tegen kap van bosje voor revalidatiecentrum

Van 26 januari tot 24 februari loopt een openbaar onderzoek voor de bouw van een gemengd zorgproject in Lummen. Er zouden 2 grote gebouwen worden opgetrokken voor een postrevalidatiecentrum. Omdat er 87 are bos zal verdwijnen vlakbij het Spanjaardenplein, startten de KSA en Chiro van Lummen een online petitie. De leden van de jeugdbeweging stellen dat er door de komst van nog meer zorgwoningen en zelfs een ondergrondse parking er weer een stukje natuur verdwijnt. Het is de vaste locatie voor de jeugdbeweging, wandelaars en mountainbikers die zich in de natuur kunnen uitleven.