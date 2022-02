Music Hall moet nieuwe theaterzaal Studio Zuid sluiten en heeft problemen met belastinginspectie

Music Hall was exploitant van de Zuiderkroon. CEO van Music Hall Geert Allaert vertelt hoe het fout is gelopen: “We wilden daar vooral bedrijfsevents en dinnershows organiseren. Corona heeft uiteraard alles stilgelegd. De zomer van 2020, het beloofde rijk van de vrijheid, deed ons de productie “The Bodyguard” opstarten. Daar hebben we de bal misgeslagen. Na 5 weken zijn we moeten stoppen. Het hele project heeft daardoor een ferme deuk gekregen.”

Ook de stijgende energieprijzen in de herfst van 2021 maakte het hen nog een pak moeilijker. “De huur bleef 100 procent doorlopen. We hebben moeten beslissen om de huur op te zeggen. De geplande producties zijn geschrapt, alle medewerkers zijn nu technisch werkloos”, zegt Allaert.

Voor exploitant Music Hall, de producent van de musicals, betekent dat een zware financiële klap en veel gedoe. “Sinds 1 januari baten we die zaal niet meer uit. We bekijken nu of we die producties moeten verplaatsen naar andere zalen. Als dat allemaal niet lukt moeten we de tickets terugbetalen van onder andere de voorstelling “Madagascar”. De kostprijs zal bepalen of we dat kunnen doen. Veel medewerkers zijn ook niet meer beschikbaar. Ze zijn gestopt of doen mee aan andere producties”, zegt de CEO.