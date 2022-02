Nederlandse vissersboot is verantwoordelijk voor 100.000 dode vissen voor de kust van Frankrijk

Het is niet de eerste keer dat het schip in opspraak komt. In 2012 moest de Margiris de Australische wateren verlaten toen daar verontwaardiging was omdat de boot een quotum was toegezegd om 18.000 ton vis te vangen.

De Margiris behoort tot de categorie "supertrawlers" en is de op een na grootste van hen. Het schip sleept netten van meer dan een kilometer lang achter zich aan en kan honderden tonnen vis per dag vangen. Die worden dan aan boord gedood en verwerkt. Milieugroepen zoals Greenpeace hekelen dat soort vaartuigen omdat die verantwoordelijk zouden zijn voor de overbevissing en dalende aantallen vissen en soorten in zee. Dat soort schepen zijn ook wereldwijd actief en krijgen het verwijt dat ze de wateren van armere landen leeg vissen terwijl lokale vissers daar niet meer aan de bak komen.