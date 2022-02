Ontbijten met Groen-voorzitter Meyrem Almaci: "Als we coronapas sneller kunnen afschaffen, moeten we dat overwegen"

Een ontbijt, een politicus en een journalist: dat zijn de ingrediënten van het wekelijkse zaterdaginterview in "De ochtend" op Radio 1 van VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck met een politicus die in de schijnwerpers staat of een cruciale rol speelt in de politiek. Een ontbijtgesprek over politiek, maar tegelijk ook "weg van de Wetstraat", met aandacht voor persoonlijke verhalen. Vandaag: Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Ze heeft het over de federale en Vlaamse energiemaatregelen, de kernuitstap en het CST (Covid Safe Ticket). Het is tijd om na te denken over het einde daarvan, zegt ze, want het blijft een inperking van de grondrechten. Al benadrukt Almaci dat de coronabarometer niet mag uitgehold worden.