Protest in Antwerpen tegen de Olympische Spelen in China: "Ze sluiten miljoenen Oeigoeren op in concentratiekampen"

Er was ook steun voor de Oeigoeren van voorbijgangers. “Heel de wereld is blind”, vindt een Antwerps meisje. “We hebben oogkleppen op. We veroordelen de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dit negeren we. Dat is onaanvaardbaar. Een ander meisje wist er heel weinig van, maar is gechoqueerd door wat ze nu hoorde en zag. “Dit is gewoon niet ok. Mensenrechten worden overal ter wereld nog te veel geschonden. Wij kunnen er helaas als gewone burgers niet veel aan doen. Het is aan de overheden om in actie te treden. Helaas ben ik een van de weinige Antwerpenaren die hier vandaag letterlijk bij stilstonden. Ik zal zeker niet naar die Olympische Winterspelen kijken”, glimlacht ze.