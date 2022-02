Queen Elizabeth II zit 70 jaar op de troon: hoe ze kalmpjes alle stormen overleefde

De Queen was in Schotland, met Diana’s ex-man prins Charles en de prinsjes William en Harry, en liet niets van zich horen. De mensen zagen in haar starre houding een hooghartig misprijzen voor Diana, en dus ook voor hun verdriet om de prinses. Ze wilden dat de Queen naar Londen kwam en de vlag halfstok hing op Buckingham Palace, de krantenkoppen schreeuwden: “Where is our Queen? Where is Her Flag?” en “Show us you care”.