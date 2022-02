Queen wil dat Camilla koningin-gemalin genoemd wordt als Charles koning wordt

Normaal krijgt de echtgenote van de koning die titel Queen Consort (koningin-gemalin), terwijl de echtgenoot van een koningin Prince Consort (prins-gemaal) is. Maar er was nogal wat twijfel over de titel voor Camilla omdat zowel Charles als zij een scheiding achter de rug hebben, en er onzekerheid was over de reactie van het publiek.

Koningin Elizabeth, die 95 is, heeft nu de twijfel weggenomen, en meteen ook duidelijk gemaakt dat Charles haar zal opvolgen, en niet zijn zoon William, en dus ook een einde gemaakt aan die speculatie.

Lees hier de volledige mededeling: