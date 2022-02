Marokkaanse kleuter Rayan (5) overleden nadat hij vier dagen lang in waterput zat

Vrijdagmiddag klonk het bij de reddingswerkers dat ze "er bijna waren", maar het duurde uiteindelijk nog tot zaterdag voor ze de jongen konden bereiken.

In de vooravond werd gezegd dat er nog maar een kleine meter gegraven moest worden, maar dat vorderde maar centimeter per centimeter, omdat voorkomen moest worden dat de jongen onder de grond bedolven werd.

Een huzarenklus dus, en bovendien drong de tijd. In het begin van de reddingsoperatie was er kort contact met de kleuter, en via een smartphone die met een touw in de put gelaten werd, probeerden de hulpverleners de situatie van de jongen in te schatten. Op die beelden was al te zien dat hij gewond was. De reddingswerkers voorzagen de waterput al die tijd van zuurstof en voorzagen Rayan via een buissysteem van water.