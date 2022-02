Revalidatieziekenhuis Inkendaal krijgt Vlaamse subsidies voor nieuwbouwproject

De huidige infrastructuur is volgens het ziekenhuis dringend aan vernieuwing toe. Er is ook een structureel tekort aan ruimte. Daarom diende het ziekenhuis op 31 oktober vorig jaar een subsidieaanvraag in bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Het dossier is nu goedgekeurd.

“Ik ben bijzonder verheugd dat ons dossier werd goedgekeurd en dat ze willen investeren in onze plannen voor de toekomst”, zegt algemeen directeur Sofie Blancquaert. De Vlaamse regering investeert 165 miljoen euro in de infrastructuur van revalidatieziekenhuizen. Bijna de helft daarvan gaat dus naar Inkendaal.