Sint-Martens-Latem probeert 100 jaar oude beuken in dreef te redden: "Onmogelijk maken voor auto's om te parkeren"

Een rode beukendreef als die in Deurle, is zeldzaam volgens het gemeentebestuur. "De beuk ondervindt veel problemen door de klimaatverandering. De problemen zijn zo ernstig dat wetenschappers eraan twijfelen of beuken de komende decennia nog in onze contreien zullen voorkomen. Zo zijn grondwaterschommelingen nefast voor beuken, die zeer oppervlakkig wortelen."

"Onze dreef is een stuk erfgoed", gaat de schepen verder. "Bepaalde delen dateren uit de 18de eeuw en de huidige bomen zijn ongeveer 100 jaar oud. Als je goed kijkt, zie je dat er heel wat namen in hartjes ingegraveerd zijn, nog van uit de oorlog. Het is onze plicht om die beuken te beschermen."