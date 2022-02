Stadsmuseum Oostende opent opnieuw na grondige opfrissing

De heropening van het Stadsmuseum wordt gevierd met de nieuwe tijdelijke expo 'Oostende culinair op het menu'. "Met die expo wil heemkring 'De Plate' een aantal unieke verhalen vertellen over de gastronomie in de Stad aan Zee en hoe die doorheen de tijd evolueerde", legt schepen voor Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) uit. "Je kan er authentieke menukaarten in porselein uit de 19e eeuw zien, maar ook de geschiedenis van de Oostendse horeca, de befaamde Oostendse Hotelschool, de Oostendse oesters en het fenomeen van de gulden boeken komen aan bod.”

Na de tijdelijke sluiting begin september vorig jaar, nam Stad Oostende de muren, plafonds en het binnenschrijnwerk van het gebouw grondig onder handen. Loszittende oude verflagen werden verwijderd, barsten en scheuren gerepareerd en de ornamenten en sierlijsten in het interieur werden in ere hersteld. Daarna kreeg alles een fris laagje verf. Omdat het gebouw een beschermd monument is, gebeurden alle werken in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed. “Sinds de opening van het huidige stadsmuseum in 2013 is het gebouw nooit grondig gerenoveerd. Nochtans was zo’n renovatie wel broodnodig. Alles samen investeerden we zo'n 125.000 euro. Zo straalt ook ‘Huize Louise-Marie’ nu als nooit tevoren”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Stadseigendommen.

Meer informatie vind je op de website van Oostende.