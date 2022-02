Verplichte vaccinatie zorgpersoneel uitgesteld tot 1 juli 

Maar het wetgevend werk is nog niet rond. Minister Vandenbroucke kwam gisteren naar het federale kernkabinet met een aangepast voorstel dat de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel verankert in de wetgeving, maar "tegelijkertijd toelaat om deze verplichting op het juiste moment te organiseren".

Concreet wordt alles met drie maanden uitgesteld: de overgangsperiode verschuift naar 1 april, de effectieve verplichting naar 1 juli. Intussen rijzen vragen of zo'n verplichte vaccinatie in de zorg op dit moment nog van tel is, maar volgens Vandenbroucke blijft het "essentieel dat mensen die in de zorg werken zich allemaal laten vaccineren".

Toch sluit de minister niet uit dat de datum nog eens zal veranderen "op basis van nieuwe feiten zoals de eventuele ontwikkeling van nieuwe vaccins of de inschatting van risico’s die ons zorgsysteem in de toekomst zou kunnen lopen door de mogelijke komst van nieuwe varianten".