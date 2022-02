Vaccinatiecentrum Aalst mogelijk in april gesloten: "Prikken via apothekers en huisartsen"

De eerstelijnszone dacht al eerder na over de toekomst. "We willen naar een soort medicinal hub evolueren waarbij vaccins tegen corona net zoals griepvaccins worden verdeeld via de apothekers en zo door de huisartsen kunnen worden gezet. Met zo’n 200 artsen in de eerstelijnszone Aalst zouden er zo’n 75 prikken per week per arts kunnen worden toegediend."