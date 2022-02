Voorschotfactuur elektriciteit in maart nog aan 21 procent btw: "Wordt verrekend in eindafrekening"

Maar elektriciteitsleveranciers kunnen naar eigen zeggen niet zomaar op een knop drukken en hun systemen per direct aanpassen. "Je moet een ganse reeks processen in gang zetten", zegt Marc Van den Bosch van FEBEG. "Je moet de voorschotten en eindfacturen aanpassen. Je moet weten op wie het exact van toepassing is en interne processen zoals tarieffiches en prijsvergelijkers moeten ook allemaal aangepast worden."

Dat heeft als gevolg dat consumenten de btw-verlaging van 21 naar 6 procent nog niet op hun voorschotfactuur van de maand maart te zien zullen krijgen. "De voorschotten zullen aangepast zijn vanaf 1 april. Bij de eindafrekening - op het moment dat er een tellerstand wordt opgenomen bij de klant en dat er een afrekening komt - zal het wel verrekend zijn vanaf 1 maart", aldus Van den Bosch.

Volgens FEBEG zullen consumenten op die manier "geen euro verliezen". "De klant is dus niets kwijt. Van zodra er een eindafrekening is, wordt dat verrekend", verklaart Marc Van den Bosch. "Een klant die een tellerstandopname heeft op bijvoorbeeld 15 maart, zal waarschijnlijk begin april zijn eindafrekening krijgen over het voorbije jaar. Daarvan zullen 15 dagen verrekend worden aan 6 procent btw. Iemand die zijn eindafrekening krijgt in pakweg september, zal voor het voorbije jaar 4 maanden aan 6 procent btw zien."