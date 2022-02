Het einde van een tijdperk: ISS krijgt in 2031 een zeemansgraf in het meest afgelegen punt op aarde

Het internationaal ruimtestation ISS kan je beschouwen als een groot wetenschappelijk laboratorium in de ruimte. Het is een gemeenschappelijk project van Europa, Japan, Rusland, de Verenigde Staten en Canada. Zij vaardigen telkens astronauten af die gedurende enige tijd aan boord van het ISS wonen en werken. Ze voeren er tal van experimenten en proeven uit die ook hun nut hebben voor het leven op aarde.

Op 20 november 1998 werd de eerste module voor het ISS gelanceerd, op 2 november 2000 kwam de eerste bewoner aan. Sindsdien is het ISS uitgebreid met tal van modules en is het permanent bewoond. Het heeft al meer dan 20 jaar op de teller staan, en traag maar gestaag komt het einde in zicht. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil het ISS in 2031 uit dienst nemen. Een van de hamvragen: wat gebeurt er met het ruimtestation als het "met pensioen" gaat?

Dat vraagstuk wordt beantwoord in de plannen voor de laatste levensfase van het ISS, die de NASA op de tafel heeft gelegd. Het is de bedoeling om het ruimtestation te laten neerstorten in het zuiden van de Stille Oceaan, in een onbewoond gebied tussen Nieuw-Zeeland en Chili dat bekendstaat als Point Nemo. Het wordt ook wel eens het kerkhof voor afgedankte ruimtetuigen genoemd, niet zonder reden.