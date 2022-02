4 West-Vlamingen redden leven van 5 skiërs in Oostenrijk: "2 meter graven tot we handschoenen zagen"

“De lawine had net plaatsgevonden, 2 minuten eerder”, doet Thomas het verhaal. “We wisten eerst niet goed wat er gebeurde en waren onder de indruk. Het ging om een berg sneeuw van wel 8 meter hoog. We waren blij dat we ontsnapt waren. Maar snel daarna zagen we mensen rond ons panikeren. Toen beseften we dat er mensen onder de sneeuw lagen. We zijn meteen als gekken beginnen graven. Enkele andere skiërs hadden speciale schoppen bij die we konden gebruiken. Eerst waren we met 10 man maar al na een kwartier landde de eerste helikopter in de buurt en kwamen reddingswerkers op sneeuwscooters aangereden. Na ongeveer een half uur graven in de zeer zachte sneeuw vonden we handschoenen die 2 meter diep staken. Het ging om een Duitse man. Hij kon niet meer praten door de druk op zijn borstkas maar was wel bij bewustzijn. Hij kon als eerste bevrijd worden.”