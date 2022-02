Ambulancier krijgt klappen bij interventie in Kuurne

De ambulance was iets na middernacht opgeroepen om naar het Marktplein in Kuurne te gaan. Er was een ruzie geweest tussen dronken cafébezoekers en een man uit Harelbeke had daarbij een hoofdwonde opgelopen. Hij moest mee naar het ziekenhuis, maar zijn vriendin mocht volgens de coronamaatregelen niet meerijden met de ambulance. Dat zorgde opnieuw voor ruzie, waarbij de ambulancier plots klappen kreeg van een koppel uit het entourage van de gewonde man. De ambulancier liep een lichte hersenschudding op en is enkele dagen werkonbekwaam. Het koppel is opgepakt en verhoord.

De burgemeester van Kuurne tilt zwaar aan de feiten: "Agressie naar hulpverleners toe valt niet te tolereren. Dronken zijn is daarbij geen enkel excuus. Gelukkig staan er camera's op het Marktplein en werd alles gefilmd", zegt Francis Benoit (CD&V).